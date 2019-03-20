Кто выиграет четвёртые матчи полуфиналов конференций на Востоке КХЛ?

Сегодня, 20 марта, в Восточной конференции состоятся четвёртые матчи серии второго раунда плей-офф КХЛ.
На «Чемпионате» стартовал опрос «Кто выиграет четвёртые матчи полуфинальных серий конференций на Востоке КХЛ?».
Пары полуфинала Восточной конференции:
«Салават Юлаев» — «Автомобилист» (2-1), начало матча — в 17:00 мск.
«Авангард» — «Барыс» (2-1), начало матча — в 19:30 мск.
Принять участие в опросе также можно в PlayBuzz.
Расклады второго раунда плей-офф КХЛ. Кто выиграет серию с 1-2?
Меньше всего шансов у «Барыса», больше всего у «Автомобилиста».