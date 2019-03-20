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«Авангард» — «Барыс». Платная прямая трансляция
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Хартли: плей-офф КХЛ — отличное зрелище для российских болельщиков

Хартли: плей-офф КХЛ — отличное зрелище для российских болельщиков
Хоккей / КХЛ

Главный тренер омского «Авангарда» Боб Хартли поделился мнением о четвёртом матче серии второго раунда плей-офф КХЛ с астанинским «Барысом», который состоится сегодня, 20 марта, в Балашихе. Начало встречи — в 19:30 мск.

«Важный матч сегодня. В Астану мы вернёмся либо при счёте 2-2 в серии, либо при 3-1 в нашу пользу. Это огромная разница. „Барыс“ понимает значение этой игры. Мы понимаем. Позавчера нас отлично поддерживал стадион, и сегодня мы ждём того же.

В плей-офф КХЛ команды показывают великолепный хоккей. Я смотрю каждый раунд, и это отличное зрелище для российских болельщиков. Надеюсь, вечером мы сделаем наших болельщиков очень счастливыми», — сказал Хартли в эфире клубного телевидения.

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Мы увидели лучший старт плей-офф за последние годы, но пока это лишь исключение из правил.
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