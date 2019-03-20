«Салават Юлаев» — «Автомобилист»: Доус не попал в заявку гостей

Стали известны составы «Салавата Юлаева» и «Автомобилиста» на четвёртый матч полуфинальной серии плей-офф Восточной конференции, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 20 марта, начало — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
В состав уральского клуба не попал нападающий Найджел Доус, в первом звене его заменил Артём Гареев. У хозяев по-прежнему отсутствуют дисквалифицированный защитник Григорий Панин и травмированный форвард Антон Бурдасов.
«Салават Юлаев»:
Метсола (Кареев);
Сергеев — Ларсен, Умарк — Кемппайнен — Хартикайнен;
Арзамасцев — Коледов, Ткачёв — Бурмистров — Кугрышев;
Семёнов — Гареев, Жарков — Кадейкин — Солодухин;
Елизаров, Скориков, Лукин — Хохряков — Гиматов.
«Автомобилист»:
Коварж (Фомин);
Василевский — Вишневский, Гареев — Да Коста — Голышев;
Гуркин — Трямкин, Литовченко — Паре — Секстон;
Лямин — Бодров, Чесалин — Грачёв — Казионов;
Валитов, Хрипунов — Торченюк — Обидин, Рассейкин.