«Салават Юлаев» — «Автомобилист»: Доус не попал в заявку гостей

Стали известны составы «Салавата Юлаева» и «Автомобилиста» на четвёртый матч полуфинальной серии плей-офф Восточной конференции, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 20 марта, начало — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В состав уральского клуба не попал нападающий Найджел Доус, в первом звене его заменил Артём Гареев. У хозяев по-прежнему отсутствуют дисквалифицированный защитник Григорий Панин и травмированный форвард Антон Бурдасов.

«Салават Юлаев»:



Метсола (Кареев);

Сергеев — Ларсен, Умарк — Кемппайнен — Хартикайнен;

Арзамасцев — Коледов, Ткачёв — Бурмистров — Кугрышев;

Семёнов — Гареев, Жарков — Кадейкин — Солодухин;

Елизаров, Скориков, Лукин — Хохряков — Гиматов.



«Автомобилист»:



Коварж (Фомин);

Василевский — Вишневский, Гареев — Да Коста — Голышев;

Гуркин — Трямкин, Литовченко — Паре — Секстон;

Лямин — Бодров, Чесалин — Грачёв — Казионов;

Валитов, Хрипунов — Торченюк — Обидин, Рассейкин.