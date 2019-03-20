Коварж пропустил два гола с двух бросков, Гиматов забил впервые за 6 лет

«Салават Юлаев» ударно провёл первые минуты четвёртого матча полуфинальной серии Восточной конференции с «Автомобилистом». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Подопечные Николая Цулыгина открыли счёт на 5-й минуте стараниями защитника Алексея Семёнова, а спустя 61 секунду преимущество хозяев укрепил Эдуард Гиматов. Семёнов забросил первую шайбу с ноября 2017 года, Гиматов — первую с 7 января 2013 года. Голкипер гостей Якуб Коварж пропустил два гола с двух бросков.

«Салават Юлаев»:



Метсола (Кареев);

Сергеев — Ларсен, Умарк — Кемппайнен — Хартикайнен;

Арзамасцев — Коледов, Ткачёв — Бурмистров — Кугрышев;

Семёнов — Гареев, Жарков — Кадейкин — Солодухин;

Елизаров, Скориков, Лукин — Хохряков — Гиматов.



«Автомобилист»:



Коварж (Фомин);

Василевский — Вишневский, Гареев — Да Коста — Голышев;

Гуркин — Трямкин, Литовченко — Паре — Секстон;

Лямин — Бодров, Чесалин — Грачёв — Казионов;

Валитов, Хрипунов — Торченюк — Обидин, Рассейкин.

Посмотреть видео гола Гиматова можно на официальном сайте КХЛ.