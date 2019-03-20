Прайс — лучший вратарь по версии NHLPA, Василевский — 3-й, Бобровский — 5-й

Ассоциация игроков НХЛ (NHLPA) опубликовала на своём официальном сайте результаты голосования за звание лучшего вратаря по версии игроков.



Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19



Первое место занял вратарь «Монреаль Канадиенс» Кэри Прайс, набравший почти 30% голосов. Канадский голкипер опередил Пекку Ринне (17,3%) из «Нэшвилл Предаторз». Замкнул тройку лучших вратарей по версии Ассоциации россиянин Андрей Василевский, набравший 17,1% голосов.



Сергей Бобровский, представляющий «Коламбус Блю Джекетс», расположился на пятом месте, набрав 4,8% голосов. Четвёртое место занял вратарь «Вегас Голден Найтс» Марк-Андре Флёри (6,5%).



В голосовании приняли участие более 500 хоккеистов НХЛ.

Андрей Василевский вышел на первое место по победам в сезоне среди вратарей