Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Авангард» — «Барыс». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Прайс — лучший вратарь по версии NHLPA, Василевский — 3-й, Бобровский — 5-й

Прайс — лучший вратарь по версии NHLPA, Василевский — 3-й, Бобровский — 5-й
Хоккей / НХЛ

Ассоциация игроков НХЛ (NHLPA) опубликовала на своём официальном сайте результаты голосования за звание лучшего вратаря по версии игроков.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Первое место занял вратарь «Монреаль Канадиенс» Кэри Прайс, набравший почти 30% голосов. Канадский голкипер опередил Пекку Ринне (17,3%) из «Нэшвилл Предаторз». Замкнул тройку лучших вратарей по версии Ассоциации россиянин Андрей Василевский, набравший 17,1% голосов.

Сергей Бобровский, представляющий «Коламбус Блю Джекетс», расположился на пятом месте, набрав 4,8% голосов. Четвёртое место занял вратарь «Вегас Голден Найтс» Марк-Андре Флёри (6,5%).

В голосовании приняли участие более 500 хоккеистов НХЛ.

Андрей Василевский вышел на первое место по победам в сезоне среди вратарей
Дубински: оставьте Бобровского в покое, дайте ему делать своё дело
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент