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«Салават» — «Автомобилист»: хозяева трижды забросили в 1-м периоде с 4 бросков

«Салават» — «Автомобилист»: хозяева трижды забросили в 1-м периоде с 4 бросков
Хоккей / КХЛ

«Салават Юлаев» выиграл первый период четвёртого матча полуфинальной серии Восточной конференции с «Автомобилистом» (2-1). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Подопечные Николая Цулыгина открыли счёт на 5-й минуте стараниями защитника Алексея Семёнова, а спустя 61 секунду преимущество хозяев укрепил Эдуард Гиматов. Франсис Паре отыграл один гол, на что уфимцы ответили точным броском Филипа Ларсена.

«Салават Юлаев» забросил три шайбы, нанеся всего четыре броска в створ, голкипер «Автомобилиста» Якуб Коварж сделал единственный сейв в отрезке на 18-й минуте, до этого пропустив три гола.

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Посмотреть видеообзор первого периода матча можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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