Стали известны составы на четвёртый матч серии второго раунда плей-офф КХЛ между «Авангардом» и «Барысом» (2-1), который состоится сегодня, 20 марта, в Балашихе. Начало встречи – в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
В состав гостей не попал защитник Джесси Блэккер, а форвард Патрис Кормье отбывает дисквалификацию. Хозяева не могут рассчитывать на травмированных нападающих Илью Михеева и Дениса Зернова. Место Зернова во втором звене занял Сергей Широков, выступавший в прошлой игре в первой тройке нападения. В первое звено переведён Виктор Стольберг.
«Авангард»:
Бобков (Налимов);
Емелин — Покка, Стольберг — Деарне — Бек;
Пивцакин — Франсон, Широков — Семёнов — Шумаков;
Бондарев — Чудинов, Петров — Стась — Манукян;
Мартынов, Галимов — Фисенко — Кошелев, Манукян, Яремчук.
«Барыс»:
Карлссон (Кудрявцев);
Диц — Орехов, Фрэттин — Валк — Боченски;
Семёнов — Маклюков, Акользин — Бойд — Шевченко;
Сведберг — Шалапов, Асетов — Сагадеев — Михайлис;
Липин, Панюков — Гурков — Петухов.
«Авангард» — «Барыс»: Широков начнёт матч в звене с Семёновым и Шумаковым