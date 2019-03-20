«Авангард» — «Барыс»: Широков начнёт матч в звене с Семёновым и Шумаковым

Стали известны составы на четвёртый матч серии второго раунда плей-офф КХЛ между «Авангардом» и «Барысом» (2-1), который состоится сегодня, 20 марта, в Балашихе. Начало встречи – в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



В состав гостей не попал защитник Джесси Блэккер, а форвард Патрис Кормье отбывает дисквалификацию. Хозяева не могут рассчитывать на травмированных нападающих Илью Михеева и Дениса Зернова. Место Зернова во втором звене занял Сергей Широков, выступавший в прошлой игре в первой тройке нападения. В первое звено переведён Виктор Стольберг.



«Авангард»:



Бобков (Налимов);

Емелин — Покка, Стольберг — Деарне — Бек;

Пивцакин — Франсон, Широков — Семёнов — Шумаков;

Бондарев — Чудинов, Петров — Стась — Манукян;

Мартынов, Галимов — Фисенко — Кошелев, Манукян, Яремчук.



«Барыс»:



Карлссон (Кудрявцев);



Диц — Орехов, Фрэттин — Валк — Боченски;

Семёнов — Маклюков, Акользин — Бойд — Шевченко;

Сведберг — Шалапов, Асетов — Сагадеев — Михайлис;

Липин, Панюков — Гурков — Петухов.

Хартли: Зернов выпал. «Авангард» снова вынужден искать новые звенья