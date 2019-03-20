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«Салават» — «Автомобилист»: гости заменили Коваржа, пропустившего четыре шайбы

«Салават» — «Автомобилист»: гости заменили Коваржа, пропустившего четыре шайбы
Хоккей / КХЛ

Тренерский штаб «Автомобилиста» принял решение поменять вратаря перед третьим периодом четвёртого матча полуфинальной серии Восточной конференции с «Салаватом Юлаевым» (1-2). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Место в воротах уральцев занял Леонид Фомин, поменявший Якуба Коваржа. Чешский вратарь пропустил четыре гола после 13 бросков.

«Салават Юлаев»:

Метсола (Кареев);
Сергеев — Ларсен, Умарк — Кемппайнен — Хартикайнен;
Арзамасцев — Коледов, Ткачёв — Бурмистров — Кугрышев;
Семёнов — Гареев, Жарков — Кадейкин — Солодухин;
Елизаров, Скориков, Лукин — Хохряков — Гиматов.

«Автомобилист»:

Коварж (Фомин);
Василевский — Вишневский, Гареев — Да Коста — Голышев;
Гуркин — Трямкин, Литовченко — Паре — Секстон;
Лямин — Бодров, Чесалин — Грачёв — Казионов;
Валитов, Хрипунов — Торченюк — Обидин, Рассейкин.

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