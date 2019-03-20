«Салават» — «Автомобилист»: гости заменили Коваржа, пропустившего четыре шайбы

Тренерский штаб «Автомобилиста» принял решение поменять вратаря перед третьим периодом четвёртого матча полуфинальной серии Восточной конференции с «Салаватом Юлаевым» (1-2). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Место в воротах уральцев занял Леонид Фомин, поменявший Якуба Коваржа. Чешский вратарь пропустил четыре гола после 13 бросков.

«Салават Юлаев»:



Метсола (Кареев);

Сергеев — Ларсен, Умарк — Кемппайнен — Хартикайнен;

Арзамасцев — Коледов, Ткачёв — Бурмистров — Кугрышев;

Семёнов — Гареев, Жарков — Кадейкин — Солодухин;

Елизаров, Скориков, Лукин — Хохряков — Гиматов.



«Автомобилист»:



Коварж (Фомин);

Василевский — Вишневский, Гареев — Да Коста — Голышев;

Гуркин — Трямкин, Литовченко — Паре — Секстон;

Лямин — Бодров, Чесалин — Грачёв — Казионов;

Валитов, Хрипунов — Торченюк — Обидин, Рассейкин.