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«Салават Юлаев» снова переиграл «Автомобилист» в Уфе, счёт в серии — 3-1

«Салават Юлаев» снова переиграл «Автомобилист» в Уфе, счёт в серии — 3-1
Хоккей / КХЛ

«Салават Юлаев» встречался с «Автомобилистом» в четвёртом матче серии второго раунда плей-офф КХЛ. Игра прошла в Уфе и закончилась со счётом 4:2 в пользу хозяев.

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Подопечные Николая Цулыгина открыли счёт на 5-й минуте стараниями защитника Алексея Семёнова, а спустя 61 секунду преимущество хозяев укрепил Эдуард Гиматов. Семёнов забросил первую шайбу с ноября 2017 года, Гиматов — первую с 7 января 2013 года. Гости отыграли один гол благодаря Франсису Паре, на что хозяева ответили заброшенной шайбой Филипа Ларсена. Во втором игровом отрезке преимущество «Салавата» укрепил Йоонас Кемппайнен. В заключительной двадцатиминутке гости сократили отставание благодаря голу Дениса Бодрова.

Уфимская команда повела в серии до четырёх побед со счётом 3-1. Пятый матч пройдёт в Екатеринбурге 22 марта.

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«Салават Юлаев» показал грамотный хоккей и убойную реализацию моментов, у «Автомобилиста» достойных контраргументов не нашлось.

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 4-й матч
20 марта 2019, среда. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
4 : 2
3:1, 1:0, 0:1
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 – Семёнов (Бурмистров, Кугрышев) – 05:04 (5x4), 2:0 – Гиматов (Солодухин, Кадейкин) – 06:05 (5x5), 2:1 – Паре (Секстон, Литовченко) – 09:21 (5x5), 3:1 – Ларсен (Хартикайнен, Умарк) – 16:21 (5x5), 4:1 – Кемппайнен – 35:08 (5x5), 4:2 – Бодров – 58:04 (5x5)
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