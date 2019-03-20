«Салават Юлаев» снова переиграл «Автомобилист» в Уфе, счёт в серии — 3-1

«Салават Юлаев» встречался с «Автомобилистом» в четвёртом матче серии второго раунда плей-офф КХЛ. Игра прошла в Уфе и закончилась со счётом 4:2 в пользу хозяев.



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Подопечные Николая Цулыгина открыли счёт на 5-й минуте стараниями защитника Алексея Семёнова, а спустя 61 секунду преимущество хозяев укрепил Эдуард Гиматов. Семёнов забросил первую шайбу с ноября 2017 года, Гиматов — первую с 7 января 2013 года. Гости отыграли один гол благодаря Франсису Паре, на что хозяева ответили заброшенной шайбой Филипа Ларсена. Во втором игровом отрезке преимущество «Салавата» укрепил Йоонас Кемппайнен. В заключительной двадцатиминутке гости сократили отставание благодаря голу Дениса Бодрова.



Уфимская команда повела в серии до четырёх побед со счётом 3-1. Пятый матч пройдёт в Екатеринбурге 22 марта.

И кто здесь переводчик? Тренер-новичок ведёт «Салават» к финалу Востока «Салават Юлаев» показал грамотный хоккей и убойную реализацию моментов, у «Автомобилиста» достойных контраргументов не нашлось.

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.