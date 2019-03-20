Цулыгин: Бурдасов начал тренировки на земле, срок восстановления не определён

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин подвёл итоги четвёртого матча серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги с «Автомобилистом» (4:2, 3-1 в серии).

Календарь игр Кубка Гагарина — 2019

«У «Салавата» получилось хорошее начало, мы сделали результат в первом периоде и после этого уже не так агрессивно сыграли два периода. Сыграли по счёту, по игре, да, отдали инициативу, но достаточно неплохо оборонялись. Плюс ко всему самоотверженность ребят, 28 заблокированных бросков говорит о том, что они хотели сегодня победить и сделали всё для этого.



Каково состояние Бурдасова? Только начал тренировки на земле, пока срок его восстановления не определён», — передает слова Цулыгина корреспондент «Чемпионата» Кирилл Бережной.