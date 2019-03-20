Гиматов: очень долго ждал первую шайбу за Уфу, посвящаю её близким

Нападающий «Салавата Юлаева» Эдуард Гиматов поделился эмоциями после четвёртого матча серии с «Автомобилистом» (4:2, 3-1 в серии), в котором ему удалось отметиться заброшенной шайбой. Форвард забил впервые за шесть лет.



«Всех — с победой, спасибо за игру всей команде. Помогли влиться в коллектив, очень рад, что забил гол. Моя шайба? Первая шайба за Уфу, очень долго ждал её, работал, посвящаю её своим близким. Помню ли последнюю шайбу? В форме «Автомобилиста» вроде лет семь назад.



План на домашние матчи перевыполнен? Нет, так рано говорить. Впереди игра в Екатеринбурге, будем к ней готовиться, отдыхать, правильно восстанавливаться. Думаю, что требовали от нас, мы выполнили, забили гол, команда выиграла, слава богу», — передаёт слова Гиматова корреспондент «Чемпионата» Азат Алтынчурин.

Посмотреть видео гола Гиматова можно на официальном сайте КХЛ.