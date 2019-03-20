Ларсен — о рождении дочери: непередаваемые чувства, сегодня переполняли эмоции

Защитник «Салавата Юлаева» Филип Ларсен поделился мнением о четвёртом матче серии второго раунда плей-офф с «Автомобилистом» (4:2).



«Мы должны были выиграть, и сделали это. Команда знает, что делать, готовимся к следующей игре. Придало ли рождение дочки новые эмоции? Только позавчера стал отцом, невероятные эмоции. Многие из вас, наверное, знают, что это такое. Это непередаваемые чувства, меня сегодня переполняли эмоции. Рад, что сегодня мы ещё и выиграли.



В прошлых матчах Коваржу тяжело забивали, а сегодня четыре гола за два периода? Мы, конечно, разбираем его игру, как и «Автомобилист» – игру Юхи Метсолы. В предыдущих играх тяжело было забить, но сегодня нам удалось найти бреши в его обороне.



Персональные поздравления от фанатов? Этих ребят я давно приметил. Они и в прошлом году там стояли, персонально поддерживают и флаги вывешивают. Видел их до начала матча, хочу сказать большое спасибо им и всем остальным болельщикам», – передаёт слова Ларсена корреспондент «Чемпионата» Азат Алтынчурин.

И кто здесь переводчик? Тренер-новичок ведёт «Салават» к финалу Востока «Салават Юлаев» показал грамотный хоккей и убойную реализацию моментов, у «Автомобилиста» достойных контраргументов не нашлось.