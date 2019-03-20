Гуркин: «Автомобилист» не опускает руки, так легко мы не сдадимся

Защитник «Автомобилиста» Ефим Гуркин подвёл итоги четвёртого матча серии с «Салаватом Юлаевым» (2:4, 1-3 в серии).



«Матч был очень тяжёлый, мы его плохо начали. Во втором периоде пытались собраться, но пропустили ненужный четвёртый гол. В третьем периоде была задача как-то выиграть период, задержаться в зоне, реабилитироваться. Пытались, но не получилось. В плей-офф у всех отдельная мотивация. Стыдно, что проиграл в родном городе, хотелось выиграть. Серия продолжается, мы не опускаем руки, так легко мы не сдадимся.



Три гола после трёх бросков от «Салавата» закончили игру? Трудно сказать, что закончило. Неприятно пропускать три шайбы в первом периоде. Это хоккей, в каждую смену стараемся по максимуму сыграть. Настроение — ехать домой и выигрывать. «Мельницы» часто получаются? Нет, я увидел, что Солодухин пошёл в центр, и воспользовался шансом», – передаёт слова Гуркина корреспондент «Чемпионата» Азат Алтынчурин.

И кто здесь переводчик? Тренер-новичок ведёт «Салават» к финалу Востока «Салават Юлаев» показал грамотный хоккей и убойную реализацию моментов, у «Автомобилиста» достойных контраргументов не нашлось.