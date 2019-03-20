«Авангард» — «Барыс»: Стольберг получил «5+20», Орехова унесли на носилках

Нападающий «Авангарда» Виктор Стольберг получил дисциплинарный штраф до конца игры в четвертом матче серии второго раунда плей-офф с «Барысом». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Шведский хоккеист был удалён за толчок соперника на борт защитника Валерия Орехова. Игрока клуба из Астаны унесли со льда на носилках. После толчка Стольберга он ударился головой о борт. Как сообщает корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев, в настоящий момент врачи оказывают игроку помощь в прибывшей на место машине скорой помощи.

«Авангард»:



Бобков (Налимов);

Емелин — Покка, Стольберг — Деарне — Бек;

Пивцакин — Франсон, Широков — Семёнов — Шумаков;

Бондарев — Чудинов, Петров — Стась — Манукян;

Мартынов, Галимов — Фисенко — Кошелев, Манукян, Яремчук.



«Барыс»:



Карлссон (Кудрявцев);



Диц — Орехов, Фрэттин — Валк — Боченски;

Семёнов — Маклюков, Акользин — Бойд — Шевченко;

Сведберг — Шалапов, Асетов — Сагадеев — Михайлис;

Липин, Панюков — Гурков — Петухов.

Посмотреть видео эпизода можно на официальном сайте КХЛ.