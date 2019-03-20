«Авангард» — «Барыс»: Стольберг получил «5+20», Орехова унесли на носилках

Нападающий «Авангарда» Виктор Стольберг получил дисциплинарный штраф до конца игры в четвертом матче серии второго раунда плей-офф с «Барысом». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Шведский хоккеист был удалён за толчок соперника на борт защитника Валерия Орехова. Игрока клуба из Астаны унесли со льда на носилках. После толчка Стольберга он ударился головой о борт. Как сообщает корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев, в настоящий момент врачи оказывают игроку помощь в прибывшей на место машине скорой помощи.
«Авангард»:
Бобков (Налимов);
Емелин — Покка, Стольберг — Деарне — Бек;
Пивцакин — Франсон, Широков — Семёнов — Шумаков;
Бондарев — Чудинов, Петров — Стась — Манукян;
Мартынов, Галимов — Фисенко — Кошелев, Манукян, Яремчук.
«Барыс»:
Карлссон (Кудрявцев);
Диц — Орехов, Фрэттин — Валк — Боченски;
Семёнов — Маклюков, Акользин — Бойд — Шевченко;
Сведберг — Шалапов, Асетов — Сагадеев — Михайлис;
Липин, Панюков — Гурков — Петухов.
Посмотреть видео эпизода можно на официальном сайте КХЛ.