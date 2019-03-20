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«Авангард» — «Барыс». Платная прямая трансляция
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19:20 Мск
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Защитника «Барыса» Орехова, получившего травму, увезли в больницу

Защитника «Барыса» Орехова, получившего травму, увезли в больницу
Хоккей / КХЛ

Защитника «Барыса» Валерия Орехова увезли в больницу после того, как он получил травму в четвёртой игре серии второго раунда плей-офф с «Авангардом». Об этом сообщает корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Хоккеист ударился головой о борт после толчка нападающего омичей Виктора Стольберга, получившего удаление до конца матча.

«Авангард»:

Бобков (Налимов);
Емелин — Покка, Стольберг — Деарне — Бек;
Пивцакин — Франсон, Широков — Семёнов — Шумаков;
Бондарев — Чудинов, Петров — Стась — Манукян;
Мартынов, Галимов — Фисенко — Кошелев, Манукян, Яремчук.

«Барыс»:

Карлссон (Кудрявцев);
Диц — Орехов, Фрэттин — Валк — Боченски;
Семёнов — Маклюков, Акользин — Бойд — Шевченко;
Сведберг — Шалапов, Асетов — Сагадеев — Михайлис;
Липин, Панюков — Гурков — Петухов.

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