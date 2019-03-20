«Детройт» продлил на один год контракт с голкипером Джимми Ховардом

Клуб НХЛ «Детройт Ред Уингз» продлил на один год контракт с голкипером Джимми Ховардом, сообщает официальный сайт «красных крыльев».



34-летний Хорвард занимает третье место среди вратарей в истории франшизы по количеству матчей (509), третье — по числу побед (240) и четвёртое — по количеству «сухарей» (24). В сезоне-2018/19 Ховард стал 71-м вратарём в истории Национальной хоккейной лиги, который провёл 500 матчей. В 2019 году Ховард третий раз в карьере получил приглашение на Матч звёзд НХЛ.



В нынешнем сезоне Ховард провёл 40 матчей, одержав 19 побед. Он отражает 90,8% бросков, пропуская по 3,05 шайбы в среднем за игру.

Американский вратарь был выбран «Детройтом» на драфте-2003 под 64-м номером.