Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Голышев — о серии с «Салаватом»: у «Автомобилиста» больше нет права на ошибку

Голышев — о серии с «Салаватом»: у «Автомобилиста» больше нет права на ошибку
Хоккей / КХЛ

Нападающий «Автомобилиста» Анатолий Голышев поделился мнением о четвёртом матче полуфинальной серии Восточной конференции с «Салаватом Юлаевым» (2:4, 1-3 в серии).

«Провалили первый период, не смогли переломить ход матча, хотя в третьем периоде были хорошие шансы, лично и у меня тоже. Серия не закончена, у нас есть три игры, нельзя допускать больше ошибок, будем выходить, как на последний бой. Проведём анализ, у нас нет больше права на ошибку. У «Автомобилиста» много опытных ребят, не думаю, что этот фактор решает в этой серии. Есть следующая игра, и нужно, кровь из носу, выигрывать — тренеры скажут, что сделать», — приводит слова Голышева пресс-служба КХЛ.

Пятый матч пройдёт в Екатеринбурге 22 марта.

Да Коста, Доус и Голышев забили один гол в четырёх матчах серии с «Салаватом»
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент