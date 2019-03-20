Голышев — о серии с «Салаватом»: у «Автомобилиста» больше нет права на ошибку

Нападающий «Автомобилиста» Анатолий Голышев поделился мнением о четвёртом матче полуфинальной серии Восточной конференции с «Салаватом Юлаевым» (2:4, 1-3 в серии).



«Провалили первый период, не смогли переломить ход матча, хотя в третьем периоде были хорошие шансы, лично и у меня тоже. Серия не закончена, у нас есть три игры, нельзя допускать больше ошибок, будем выходить, как на последний бой. Проведём анализ, у нас нет больше права на ошибку. У «Автомобилиста» много опытных ребят, не думаю, что этот фактор решает в этой серии. Есть следующая игра, и нужно, кровь из носу, выигрывать — тренеры скажут, что сделать», — приводит слова Голышева пресс-служба КХЛ.

Пятый матч пройдёт в Екатеринбурге 22 марта.