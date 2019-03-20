Скабелка: открыл в правилах, что за удар в голову могут вообще ничего не дать

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка поделился мнением о четвёртом матче серии второго раунда плей-офф с «Авангардом» (1:3, 1-3 в серии).



«Хочу поблагодарить свою команду за игру. Непростой матч. Идёт серьёзная работа со стороны обеих команд. Предвосхищая вопросы, не думаю, что здесь есть что-то специально. Просто это игровые моменты. Иногда они получаются не такими, как мы хотим мы, — тренеры и игроки. Мы сделаем всё, чтобы вернуться в Балашиху. Не знаю, получится или нет.



Диц сегодня подставил команду? Я не скажу, что кто-то кого-то подставил. Я открыл в правилах, что за удар по ноге могут дисквалифицировать на один матч, а за удар в голову могут вообще ничего не дать. У Дица был игровой момент.



Давайте картинку посмотрим. Два хоккеиста бежали к шайбе. Затормозил Сергей, Даррен решил сыграть в тело, а рядом был борт. Я думаю, что это случайно, никого умысла не было. Нам надо доставать из себя всё, чтобы забить. Игровой момент, который, надеюсь, не приведёт к травме», — передаёт слова Скабелки корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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