Хартли: Шумакова отправили в больницу, он проходит обследование

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли подвёл итоги четвёртого матча полуфинальной серии Восточной конференции с «Барысом» (3:1).



«Сегодня столько всего произошло. В первом периоде у нас не было такого катания, как обычно, но в целом нормально его провели. Перед вторым периодом произошла проблема со светом. Никогда не знаешь, как это повлияет на игру. Горжусь своими ребятами, они проявили себя профессионально и продолжили играть так, как и следовало. Наш молодой игрок Яремчук сегодня забил первый гол в плей-офф КХЛ, это отличное достижение. Противник сравнял счёт, но в третьем периоде Чудинов забросил с синей линии, и этот гол подкосил противника. Благодарю наши спецбригады, за счёт хорошего второго и третьего периодов мы одержали победу.



Что с Шумаковым? Когда пришли после игры в раздевалку, его уже отправили в больницу. Сейчас он проходит обследование. На Шумакова велась охота? На этой стадии можно ожидать чего угодно. Думаю, лига с этим разберётся.



Нахождение Галимова в списке травмированных не было ошибкой. Нужно отдать должное нашим врачам, они невероятно с ним поработали. При других обстоятельствах и наличии большего количества игроков мы бы поберегли Анселя. У него всё ещё сохраняется отёк. Но, когда выбыл Столберг, у нас просто не осталось иного выхода. Галимов проявил огромное мужество, когда сказал, что хочет помочь команде. Это ещё раз показывает, что мы мотивировали и воспитали в ребятах характер, и они показывают его», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.

Мясорубка в Балашихе. Двое носилок, скорая и победный гол из своей зоны «Авангард» и «Барыс» решили перебить друг друга. В хоккей чуть удачнее играет команда Боба Хартли.