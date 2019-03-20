Яремчук: забил с первого касания, со мной такое случилось впервые

Нападающий «Авангарда» Александр Яремчук рассказал, как ему удалось отличиться в четвёртом матче полуфинальной серии Восточной конференции с «Барысом» (3:1). Форвард отметился первым голом в КХЛ.

«Так получилось, что это была нервная игра. Все понимали важность этого матча. Одно дело — уехать на выезд при счёте 3-1, и совсем другое — при 2-2. Обеим командам нужна была эта игра, поэтому все бились до конца. Хартли похвалил меня. Эмоции от первого гола в плей-офф КХЛ просто шикарные, не могу их описать. От меня, как от молодого, требуют добавить в скорости и залезать под кожу защитникам. Получился момент, я бросил, и всё. Несмотря на наши потери, мы будем так же работать. Ничего не изменилось.

Сегодня забил в первой смене, после первого касания шайбы. Со мной такое в первый раз. Возможно, я вышел на лёд как раз потому, что Стольберга удалили до конца игры. Хорошо, что так получилось, рад этому. Главное, чтобы у него дисквалификации не было. Всегда хочется больше играть. Игровое время мне восполняли работой на тренировках, поэтому я в хорошей форме, никаких проблем с этим нет. Легче ли играть с нурсултанским «Барысом»? Я о переименовании Астаны не знал, там посмотрим», — передаёт слова Яремчука корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.

Мясорубка в Балашихе. Двое носилок, скорая и победный гол из своей зоны «Авангард» и «Барыс» решили перебить друг друга. В хоккей чуть удачнее играет команда Боба Хартли.

Посмотреть видео гола Яремчука можно на официальном сайте КХЛ.