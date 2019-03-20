Семёнов: травмы не подкосили «Авангард», мы становимся только сильнее

Нападающий «Авангарда» Кирилл Семёнов поделился мнением о четвёртом матче серии второго раунда плей-офф с «Барысом» (3:1).

«Удаления до конца? Игровые моменты. Шумаков в больнице. Это плей-офф, поэтому происходят такие моменты. Все матчи жёсткие. Все хотят выиграть в каждой игре. Пауза со светом не выбила нас из колеи. Готовились, ничего страшного нет. Мы не становимся слабее, мы становимся только сильнее. Травмы нас не подкосили. Будем биться друг за друга.

Чудинов забил хороший гол, он часто пользуется этим. Бросал в сезоне, сегодня получилось. Важный гол забил. Шайба, пропущенная Бобковым? Ничего ему не сказали, бывает такое. «Барыс» даже в меньшинстве бежал и атаковал», — передаёт слова Семёнова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.