Чудинов — о голе от своей синей линии: может, что-то и подсмотрел у Кутейкина

Защитник «Авангарда» Максим Чудинов рассказал об одном из двух голов в четвёртом матче серии второго раунда плей-офф с «Барысом» (3:1, 3-1 в серии).

«Часто бросал от своей синей линии, каждый день, каждую игру. Бывает и от красной линии. Бросал по воротам, так получилось, что с отскоком от льда. Конечно, так тяжелее. Рад, когда забиваю, но главное, чтобы команда выигрывала. Может, что-то и подсмотрел у Андрея Кутейкина.

Считаю, что грубости не было ни с нашей, не с их стороны. Просто несчастный случай. Все играют в тело, кость в кость. Про вопросы об атаке на Шумакова отвечать не буду, это судьи пусть решают. Не видел, если честно. На Шумакова шла охота? Все жёстко друг против друга играют, какая охота? Такой момент, несчастный случай», — передаёт слова Чудинова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Кошмар для вратарей. Кутинатор снова забил с центра поля! Он не щадит даже свой бывший клуб.

Посмотреть видео гола можно на официальном сайте КХЛ.