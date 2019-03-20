Результаты игрового дня плей-офф МХЛ

Сегодня, 20 марта, состоялись первые четвертьфинальные матчи плей-офф МХЛ.



«Авто» проиграл на своём льду хоккеистам «Толпара» со счётом 0:3. Голкипер гостей Дмитрий Брагинский записал на свой счёт «сухарь». Нападающий Павел Шэн отметился результативной передачей.

«Мамонты Югры» проиграли «Омским Ястребам» со счётом 2:4. По два очка в составе победителей набрали Илья Баданин (0+2), Кирилл Спиценко (1+1) и Максим Мельников (1+1).

Питерское «Динамо» потерпело поражение со счётом 2:5 в домашней игре с «Локомотивом». В составе «железнодорожников» дублем отметился Илья Николаев, а Кирилл Слепец отдал результативную передачу.

СКА-1946 одолел в серии буллитов «Алмаз» со счётом 3:2. Победный буллит на свой счёт записал Кирилл Марченко, отметившийся голом и в основное время.