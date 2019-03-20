Результаты игрового дня плей-офф МХЛ
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Сегодня, 20 марта, состоялись первые четвертьфинальные матчи плей-офф МХЛ.
«Авто» проиграл на своём льду хоккеистам «Толпара» со счётом 0:3. Голкипер гостей Дмитрий Брагинский записал на свой счёт «сухарь». Нападающий Павел Шэн отметился результативной передачей.
«Мамонты Югры» проиграли «Омским Ястребам» со счётом 2:4. По два очка в составе победителей набрали Илья Баданин (0+2), Кирилл Спиценко (1+1) и Максим Мельников (1+1).
МХЛ - плей-офф. 1/4 финала. 1-й матч
20 марта 2019, среда. 17:00 МСК
Мамонты Югры
Ханты-Мансийск
Омские Ястребы
Омская область
0:1 – Баданин (Баданин) – 04:47 (5x5), 1:1 – Руденко (Воронин) – 15:18 (5x5), 1:2 – Казаков (Спиценко, Мельников) – 28:42 (5x5), 2:2 – Латышевич (Голоднюк, Чусовитин) – 41:18 (5x4), 2:3 – Спиценко (Баданин, Зубов) – 49:11 (5x5), 2:4 – Мельников (Щёкин, Асташевский) – 50:37 (5x4)
Питерское «Динамо» потерпело поражение со счётом 2:5 в домашней игре с «Локомотивом». В составе «железнодорожников» дублем отметился Илья Николаев, а Кирилл Слепец отдал результативную передачу.
СКА-1946 одолел в серии буллитов «Алмаз» со счётом 3:2. Победный буллит на свой счёт записал Кирилл Марченко, отметившийся голом и в основное время.
МХЛ - плей-офф. 1/4 финала. 1-й матч
20 марта 2019, среда. 19:00 МСК
3 : 2
0:0, 2:1, 0:1, 0:0, 1:0
1:0 – Марченко (Арефьев, Морозов) – 25:12 (5x5), 1:1 – Заплатников (Грачёв, Сычушкин) – 25:36 (5x4), 2:1 – Холоденин (Шабаров, Царюк) – 35:24 (5x4), 2:2 – Грачёв (Гераськин) – 49:01 (5x5), 3:2 – Марченко – 70:00 ( ПБ)