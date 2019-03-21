Ковальчук — о критике: у меня 30 очков за сезон — это никуда не годится

Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук оценил своё выступление в нынешнем сезоне. В 60 матчах регулярного чемпионата НХЛ на счету форварда 31 (14+17) очко при полезности «-26». Это худшая полезность среди всех нападающих в лиге.

«Сильно ли влияет отсутствие постоянной игровой практики на моё состояние? Ну, а как вы думаете? Конечно, влияет. Но это решение тренеров. Я тут поделать ничего не могу.

Какие задачи у «Кингз» на конец сезона? Да никаких. Остаётся лишь как-то доиграть десять игр до конца регулярного чемпионата.

Согласен ли я с жёсткой критикой в свой адрес? Конечно, согласен. У меня 30 очков за сезон — это никуда не годится. Мог ли я в сложившихся условиях добиться большего? Да откуда я знаю? Это уже в прошлом — надо готовиться к следующему сезону», — приводят слова Ковальчука «Известия».