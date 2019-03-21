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«Торонто» в гостях обыграл «Баффало», у Зайцева «+2»

«Торонто» в гостях обыграл «Баффало», у Зайцева «+2»
Хоккей / НХЛ

«Торонто Мэйпл Лифс» победил «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Кибэнк-центр» в Баффало и закончилась со счётом 4:2 (0:1, 2:0, 2:1) в пользу гостей. «Сэйбрз» потерпели восьмое поражение в последних девяти матчах.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

По два балла в составе победителей набрали Остон Мэттьюс (1+1) и Джон Таварес (1+1). Заброшенными шайбами также отметились Митчелл Марнер и Зак Хайман. Голкипер «Торонто» Гаррет Спаркс отразил 22 броска из 24.

Российский защитник «Мэйпл Лифс» Никита Зайцев провёл на льду 23 минуты 41 секунду, нанёс два броска в створ ворот и окончил матч с показателем полезности «+2». У Игоря Ожиганова «-1».

НХЛ - регулярный чемпионат
21 марта 2019, четверг. 02:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
2 : 4
1:0, 0:2, 1:2
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 – Миттельштадт (Далин, Айкел) – 15:04 (5x4), 1:1 – Мэттьюс (Юнссон, Маззин) – 21:43 (5x5), 1:2 – Таварес (Нюландер, Мэттьюс) – 38:32 (5x5), 1:3 – Марнер (Таварес) – 40:22 (5x5), 2:3 – Нюландер (Соботка, Богосян) – 45:37 (5x5), 2:4 – Хайман – 59:27 (en)
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