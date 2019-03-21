«Торонто» в гостях обыграл «Баффало», у Зайцева «+2»

«Торонто Мэйпл Лифс» победил «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Кибэнк-центр» в Баффало и закончилась со счётом 4:2 (0:1, 2:0, 2:1) в пользу гостей. «Сэйбрз» потерпели восьмое поражение в последних девяти матчах.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

По два балла в составе победителей набрали Остон Мэттьюс (1+1) и Джон Таварес (1+1). Заброшенными шайбами также отметились Митчелл Марнер и Зак Хайман. Голкипер «Торонто» Гаррет Спаркс отразил 22 броска из 24.

Российский защитник «Мэйпл Лифс» Никита Зайцев провёл на льду 23 минуты 41 секунду, нанёс два броска в створ ворот и окончил матч с показателем полезности «+2». У Игоря Ожиганова «-1».