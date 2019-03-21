Овечкин ударил локтем Макдону, Стэмкос реализовал большинство

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» на выезде играет с «Вашингтон Кэпиталз». После трёх периодов ничейный счёт – 4:4.

На 23-й минуте в большинстве при игре в формате «5 на 4» отличился капитан «молний» Стивен Стэмкос. Перед этим Александр Овечкин нарушил правила на Райане Макдоне, ударив его локтем и получив две минуты штрафа.

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В другом моменте было реализовано удаление Дмитрия Орлова – гол на счету Никиты Кучерова.

Впоследствии правила нарушил защитник «Тампы» Михаил Сергачёв. Его удаление реализовал Ти Джей Оши.

Также в составе «Тампы» отличились Энтони Чирелли и всё тот же Кучеров. У «Вашингтона», кроме Оши, голы на счету Ларса Эллера, Карла Хагелина и Евгения Кузнецова.