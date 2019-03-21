Евгений Кузнецов забил 100 голов за карьеру в НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» на выезде в овертайме взял верх над «Вашингтон Кэпиталз» — 5:4.

На последней минуте третьего периода игру в овертайм перевёл форвард действующих чемпионов Евгений Кузнецов. Ассистентами выступили Никлас Бекстрём и Ти Джей Оши. Для россиянина этот гол стал 100-м за карьеру в НХЛ. Для достижения отметки ему понадобилось 408 матчей. Всего на его счету 330 (100+230) очков при показателе полезности «+62».

Посмотреть видео юбилейного гола Кузнецова можно на официальном сайте лиги.

В прошедшем матче на счету Евгения девять бросков в створ за 25.45 на льду (9.27 – в большинстве). В текущем сезоне он набрал 65 очков – 20 голов и 45 результативных передач.