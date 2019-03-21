Василевский установил рекорд «Тампы» по количеству сейвов за матч

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» на выезде в овертайме взял верх над «Вашингтон Кэпиталз» — 5:4.

Одним из главных героев встречи стал российский голкипер «молний» Андрей Василевский, отразивший 54 броска из 58. Он установил рекорд клуба по количеству сейвов в одном матче. В 2014 году 48 бросков отразил Бен Бишоп. В декабре 2018 года в игре с «Торонто Мэйпл Лифс» (4:1) до этой отметки добрался и сам Василевский.

Василевский – лидер регулярного чемпионата по количеству побед. У воспитанника «Салавата Юлаева» 36 выигрышей после 48 матчей. До встречи с «Вашингтоном» в среднем за игру он пропускал 2,26 шайбы, отражая 93% бросков. На его счету также 6 шат-аутов.