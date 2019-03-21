Джон Купер стал 49-м тренером в истории, одержавшим 300 побед в НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» на выезде в овертайме взял верх над «Вашингтон Кэпиталз» — 5:4.

Для главного тренера «молний» Джона Купера эта победа стала 300-й в карьере. Он стал 49-м тренером в истории, достигшим этого рубежа. Куперу, как и Брюсу Бодро из «Миннесоты Уайлд» хватило для достижения подобного результата 500 игр.

«Тампа» заранее выиграла Президентский кубок, который вручается команде с наибольшим количеством очков по итогам регулярного сезона.

В составе победителей дубль оформил лидер бомбардирской гонки Никита Кучеров. По заброшенной шайбе на счету Энтони Чирелли, Виктора Хедмана и Стивена Стэмкоса, набравшего 3 (1+2) очка. У «Вашингтона» голы в активе Ларса Эллера, Карла Хагелина, Ти Джея Оши и Евгения Кузнецова.