Врана подрался с Гурдом, пытаясь отомстить за травмированного партнёра

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» на выезде в овертайме взял верх над «Вашингтон Кэпиталз» — 5:4. На 36-й минуте чешский форвард «Вашингтона» Якуб Врана подрался с Янни Гурдом, пытаясь отомстить за травмированного Михала Кемпны.

Первоначально Седрик Пакетт провёл жесткий силовой приём на Кемпны, после чего чех отмахнулся. Пакетт, избивая, завалил его на лёд. По словам главного тренера «Вашингтона» Тодда Рирдена, Кемпны точно пропустит некоторое время.

Посмотреть видео драки можно в «твиттере» NBC Sports Capitals.

В составе победителей дубль оформил лидер бомбардирской гонки Никита Кучеров. По заброшенной шайбе на счету Энтони Чирелли, Виктора Хедмана и Стивена Стэмкоса, набравшего 3 (1+2) очка. У «Вашингтона» голы в активе Ларса Эллера, Карла Хагелина, Ти Джея Оши и Евгения Кузнецова.