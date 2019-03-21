Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
СКА — «Локомотив». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Врана подрался с Гурдом, пытаясь отомстить за травмированного партнёра

Врана подрался с Гурдом, пытаясь отомстить за травмированного партнёра
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» на выезде в овертайме взял верх над «Вашингтон Кэпиталз» — 5:4. На 36-й минуте чешский форвард «Вашингтона» Якуб Врана подрался с Янни Гурдом, пытаясь отомстить за травмированного Михала Кемпны.

Первоначально Седрик Пакетт провёл жесткий силовой приём на Кемпны, после чего чех отмахнулся. Пакетт, избивая, завалил его на лёд. По словам главного тренера «Вашингтона» Тодда Рирдена, Кемпны точно пропустит некоторое время.

Посмотреть видео драки можно в «твиттере» NBC Sports Capitals.

В составе победителей дубль оформил лидер бомбардирской гонки Никита Кучеров. По заброшенной шайбе на счету Энтони Чирелли, Виктора Хедмана и Стивена Стэмкоса, набравшего 3 (1+2) очка. У «Вашингтона» голы в активе Ларса Эллера, Карла Хагелина, Ти Джея Оши и Евгения Кузнецова.

Джон Купер стал 49-м тренером в истории, одержавшим 300 побед в НХЛ
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент