Андрей Василевский стал второй звездой дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига на официальном сайте назвала трёх лучших игроков прошедшего дня.

Главной звездой дня стал голкипер «Виннипег Джетс» Коннор Хеллебайк, отыгравший на ноль в матче с «Анахайм Дакс» (3:0). Американский вратарь отразил 29 бросков.

Второй звездой признан вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский, отразивший 54 броска в игре с «Вашингтон Кэпиталз» (5:4 ОТ). Андрей установил рекорд клуба по количеству сейвов в одном матче. Предыдущее достижение принадлежало Бену Бишопу и равнялось 48 отражённым броскам.

Тройку лучших замкнул нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс, забросивший шайбу и сделавший результативную передачу в матче с «Баффало Сэйбрз» (4:2). Остон достиг отметки 35 голов в сезоне.