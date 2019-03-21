Кучеров – четвёртый игрок за 20 лет со 119 очками за сезон

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» на выезде в овертайме победил «Вашингтон Кэпиталз» — 5:4.

Главным героем матча стал Никита Кучеров, отметившийся дублем. Таким образом, на его счету стало 119 (37+82) очков в 74 матчах сезона. Российский форвард вышел на шестое место в НХЛ по очкам в сезоне за последние 20 лет. Рекорд на этом отрезке принадлежит Яромиру Ягру (127 очков, сезон-1998/99). Второе место занимает Джо Торнтон (125, 2005/06). На третьем и четвёртом местах также располагается Ягр со 123 (2005/06) и с 121 (2000/01) очком соответственно. Топ-5 замыкает Сидни Кросби (120, 2006/07).

Таким образом, лучший бомбардир нынешнего регулярного чемпионата НХЛ стал четвёртым игроком за 20 лет со 119 очками за сезон.