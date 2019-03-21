Купер: позор нам, что упустили столько моментов, а Василевский — великолепен

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер прокомментировал выездную победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» (5:4 ОТ), отметив игру Андрея Василевского. Российский вратарь отразил 54 броска, установив клубный рекорд.

«Можно однозначно говорить, что Василевский сегодня был самым ценным игроком нашей команды. Он сыграл исключительный матч, великолепный. Позор нам, что мы упустили столько голевых моментов, особенно если учесть, что «Вашингтон» играл два дня подряд. Люди, которые утром проснутся и увидят счёт 5:4, могут сказать, что это же была «Тампа». Но, без сомнения, главной причиной такого счёта был Васи», — приводит слова Купера АР.

В составе победителей дубль оформил лидер бомбардирской гонки Никита Кучеров. По заброшенной шайбе на счету Энтони Чирелли, Виктора Хедмана и Стивена Стэмкоса, набравшего 3 (1+2) очка. У «Вашингтона» голы в активе Ларса Эллера, Карла Хагелина, Ти Джея Оши и Евгения Кузнецова.