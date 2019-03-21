Холтби: такие матчи с «Тампой» — это то, что надо перед стартом плей-офф

Голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Брэйден Холтби прокомментировал домашнее поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4:5 ОТ).

«Приятно видеть, что у нас есть характер. Мы боролись до конца, чтобы завоевать хотя бы одно очко. Мы знаем, что есть некоторые аспекты игры, где нам приходится сложно. У «Тампы» хорошая команда, у нас хорошая команда, так что это очень упорные и близкие по счёту матчи.

Это как раз то, что нужно перед началом плей-офф. Именно за счёт таких битв и можно делать выводы, учиться, становиться лучше. Да, мы проиграли, но мы можем проанализировать свои действия и увидеть те маленькие, крошечные вещи, которые поставят нас на грань», — приводит слова Холтби Washington Post.