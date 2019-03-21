Холтби может стать третьим игроком «Вашингтона», кто не пойдёт на приём к Трампу

Голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Брэйден Холтби может стать третьим игроком «столичной» команды, кто пропустит приём у президента США Дональда Трампа в Белом доме. Церемония должна состояться в 25 марта.

«После матча Холтби отказался сказать, пойдёт ли он или откажется от визита в Белый дом. Он хочет обсудить это в пятницу утром», — передаёт обозреватель Washington Post Изабель Хуршудян.

Причины возможного отказа Холтби не сообщаются. Напомним, что ранее от визита в Белый дом отказались нападающие Деванте Смит-Пелли и Бретт Коннолли. Приём действующих чемпионов президентом США — давняя традиция североамериканского профессионального спорта. Трамп конфликтует с несколькими клубами и игроками Национальной баскетбольной ассоциации, обвиняющими его в расизме и недовольными политикой президента страны.

Коннолли стал вторым игроком «Вашингтона», отказавшимся от встречи с Трампом