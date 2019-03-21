Эллер: игра ушла от нас, хотя «Вашингтон» полностью её контролировал

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ларс Эллер прокомментировал домашнее поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4:5 ОТ).

«Мы могли легко выиграть этот матч, но нас опять сгубили собственные ошибки. Это очень сильно ранит. Увы, игра ушла от нас, хотя мы полностью её контролировали», — констатировал после матча Эллер.

В составе победителей дубль оформил лидер бомбардирской гонки Никита Кучеров. По заброшенной шайбе на счету Энтони Чирелли, Виктора Хедмана и Стивена Стэмкоса, набравшего 3 (1+2) очка. У «Вашингтона» голы в активе Ларса Эллера, Карла Хагелина, Ти Джея Оши и Евгения Кузнецова.

На счету Александра Овечкина результативная передача, показатель полезности «-1», 11 бросков и 5 силовых приёмов за 27.34 (11.32 – в большинстве). У Евгения Кузнецова гол и 9 бросков за 25.45 (9.27 – в большинстве). У Дмитрия Орлова 2 минуты штрафа, 2 броска, 3 силовых приёма и 3 блок-шота за 24.54.