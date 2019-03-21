Защитник «Барыса» Орехов выписан из больницы и вернётся с командой в Казахстан

Защитник «Барыса» Валерий Орехов выписан из больницы и вернётся с командой в столицу Казахстана, сообщили корреспонденту «Чемпионату» Павлу Панышеву в пресс-службе клуба.

Нападающий «Авангарда» Виктор Стольберг получил дисциплинарный штраф до конца игры в четвертом матче серии второго раунда плей-офф с «Барысом» (3:1, 3-1). Шведский хоккеист был удалён за толчок соперника на борт Орехова. Игрока «Барыса» унесли со льда на носилках. После толчка Стольберга он ударился головой о борт.

19-летний Орехов в этом плей-офф принял участие 11 матчах, сделав 2 результативные передачи при нейтральном показателе полезности. Валерий в среднем за матч проводит на льду 12 минут 6 секунд. Для Орехова это дебютный розыгрыш Кубка Гагарина.

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