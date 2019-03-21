Неколенко: если «Салават» выиграет Восток, «Магнитке» на 10% будет менее обидно

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Архип Неколенко поделился мнением о поражении в серии первого раунда плей-офф КХЛ с «Салаватом Юлаевым» (2-4).

«На мой взгляд, только во второй и третьей встречах серии мы сопернику действительно уступили. Остальные четыре игры смотрелись не хуже „Салавата“, шестой матч вообще оказался лучшим, обязаны были его брать и отправляться на седьмую встречу домой, в Магнитогорск. Но несчастный случай в концовке, потом уже четвёртый в серии овертайм — и каникулы…

Если ведущие хоккеисты «Салавата» пропускали турне на Дальний Восток и перед плей-офф отдыхали, то мы завершали регулярку двумя важными матчами с «Ак Барсом». В итоге взяли свои очки и заняли на Востоке третье место. Если Уфа выиграет Восточную конференцию, то нам, наверное, процентов на 10 будет менее обидно. Всё-таки уступили дорогу будущему чемпиону конференции", — цитирует Неколенко Russia-Hockey.