Стали известны команды НХЛ, которые сыграют в Европе в сезоне-2019/20

НХЛ объявила места и даты проведения матчей в Европе в регулярном сезоне-2019/20. Один матч пройдёт в Чехии (Прага), два — в Швеции (Стокгольм).

4 октября 2019 года в столице Чехии состоится матч между «Чикаго Блэкхоукс» и «Филадельфией Флайерз» — открытие чемпионата. 8 и 9 ноября в шведской столице встретятся «Баффало Сэйбрз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг».

В составе «Филадельфии» выступают два чеха — защитник Радко Гудас и форвард Якуб Ворачек. За «Баффало» играют четверо шведов — вратарь Линус Улльмарк, защитник Расмус Далин и форварды Якоб Ларссон и Александр Нюландер. За «Тампу» выступают Виктор Хедман и Антон Строльман.

Отметим, что это не первая подобная инициатива Национальной хоккейной лиги, в чемпионате-2017/18 в Швеции прошли два матча между «Колорадо Эвеланш» и «Оттавой Сенаторз».



«Эдмонтон Ойлерз» и «Нью-Джерси Дэвилз» открывали нынешний сезон матчем в Гётеборге (Швеция). 1 и 2 ноября 2018 года на «Хартвалл-арене» в Хельсинки сыграли «Флорида Пантерз» и «Виннипег Джетс».