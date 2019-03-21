39-летний Торнтон — о продолжении карьеры: в мои годы не стоит загадывать

Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Джо Торнтон после двух операций на коленях осторожно оценил перспективу продолжения карьеры.
«В мои годы не стоит загадывать наперёд. Надо сосредотачиваться на том, что есть здесь и сейчас. И, соответственно, ценить каждый момент, который ты проводишь на льду», — полагает Торнтон.
15 марта 2019 года Торнтон вышел на единоличное 13-е место в истории НХЛ по сыгранным матчам, превзойдя результат Джерома Игинлы.
13 марта Торнтон добрался до отметки 1469 очков за карьеру. Он вышел на единоличное 14-е место в истории НХЛ по очкам, превзойдя результат Стэна Микиты (1467).
По результативным передачам канадский нападающий занимает девятое место, на пять передач отставая от Стива Айзермана.
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