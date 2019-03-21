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Шумаков выписан из больницы и отправился с «Авангардом» на выездной матч

Шумаков выписан из больницы и отправился с «Авангардом» на выездной матч
Хоккей / КХЛ

Как стало известно «Чемпионату», нападающий «Авангарда» Сергей Шумаков выписан из больницы и отправился с командой на матч с «Барысом», который состоится в столице Казахстана завтра, 22 марта. Совместное решение о его участии в матче примут врачи и тренерский штаб.

В четвёртом матче серии защитник «Барыса» Даррен Диц получил дисциплинарный штраф до конца игры за фол против форварда «Авангарда». Хоккеист «Барыса получил «5+20» за толчок соперника на борт, а нападающего «ястребов» увезли на носилках.

26-летний Шумаков в этом плей-офф принял участие в 8 матчах, забросив 7 шайб и сделав 3 результативные передачи при показателе полезности «+4». Сергей в среднем за матч проводит на льду 13 минут 19 секунд. Шумаков делит первое место в зачёте снайперов плей-офф с форвардом «Барыса» Мэттью Фрэттином.

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