Какая из проигрывающих команд на Западе навяжет борьбу в серии?

Сегодня, 21 марта, в Западной конференции состоятся пятые матчи серии второго раунда плей-офф КХЛ, по итогам которых может определиться состав финала конференции.

На «Чемпионате» стартовал опрос «Какая из проигрывающих команд на Западе навяжет борьбу в серии?».

Пары полуфинала Западной конференции:

СКА — «Локомотив» (3-1), начало матча — в 19:30 мск.

ЦСКА — «Динамо» (Москва) (3-1), начало матча — в 19:30.

Принять участие в опросе также можно в PlayBuzz.