Сегодня, 21 марта, в Западной конференции состоятся пятые матчи серии второго раунда плей-офф КХЛ, по итогам которых может определиться состав финала конференции.
На «Чемпионате» стартовал опрос «Какая из проигрывающих команд на Западе навяжет борьбу в серии?».
Пары полуфинала Западной конференции:
СКА — «Локомотив» (3-1), начало матча — в 19:30 мск.
ЦСКА — «Динамо» (Москва) (3-1), начало матча — в 19:30.
Принять участие в опросе также можно в PlayBuzz.
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