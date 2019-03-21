ЦСКА — «Динамо» М: прямая видеотрансляция матча начнётся в 19:30

Сегодня, 21 марта, в Москве пройдёт пятый матч серии плей-офф полуфинала Западной конференции между ЦСКА и московским «Динамо». Начало встречи — в 19:30 мск. Напомним, подопечные Владимира Крикунова уступают в серии со счётом 1-3, в случае сегодняшнего поражения «Динамо» вылетит из розыгрыша Кубка Гагарина.



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Прямая видеотрансляция матча ЦСКА — «Динамо» (Москва)



В первом раунде плей-офф ЦСКА уверенно прошёл подмосковный «Витязь» со счётом 4-0, московское «Динамо» оказалось сильнее «Йокерита» (4-2).