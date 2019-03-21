Плющев: «Авангард» и «Барыс» порой играют грязно, нужна беседа с боссами клубов

Заслуженный тренер России Владимир Плющев поделился мнением о жёсткой игре в серии «Авангард» — «Барыс» (3-1).



«И «Барыс», и «Авангард» играют в достаточно жёсткий хоккей. У Барыса мощные и габаритные ребята, любят играть в силовую борьбу. У Омска мальчишки, которые не любят уступать. Серия сама по себе носит бескомпромиссный характер, что называется, идёт игра кость в кость. Отсюда и травмы. Можно сказать, что в некоторых моментах команды играют откровенно грязно. Иногда они себя не контролируют, заигрываются. Но не думаю, что это умышленно. Я видел момент с Шумаковым, и Диц просто не сдержал себя в момент контакта с соперником. Он не рассчитал, что перед ним борт, а Шумаков потерял равновесие. Конечно, это вина защитника. Нельзя заигрываться до такой степени, чтобы не понимать, что можно нанести серьёзную травму человеку. В подобных ситуациях иногда можно и закончить с хоккеем.



Не знаю, остановятся ли команды в такой жёсткой борьбе, это нужно присутствовать в раздевалке на тренерских установках. «Барысу» отступать некуда, у «Авангарда» один шаг до финала конференции. Игра будет обоюдно острая, а за соблюдением установленных правил должны следить арбитры. Надо провести определённую беседу с боссами обеих команд и донести до них, что это всё чревато неприятными последствиями. Когда я был главным арбитром КХЛ, мы проводили такие встречи.



Выпускать Рыспаева или нет — это дело Скабелки. Как игрок, он вряд ли поможет команде, а как тафгай – и без того достаточно травм. Да и потом, если со стороны Рыспаева будут какие-то действия, то он закончит с хоккейной карьерой, по крайней мере в России», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

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