Хагелин: «Вашингтон» не будет плакать из-за поражения от «Тампа-Бэй»

Нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталз» Карл Хагелин поделился впечатлениями от проигранного матча регулярного чемпионата с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4:5).

«Мы не будем плакать по поводу этого поражения. Мы очень старались и хорошо играли. Команда показала характер. Они три шайбы забросили в большинстве. Во-первых, нам нельзя удаляться. Не хочу сказать, что мы слабо сыграли в меньшинстве. Просто им не так много надо», — приводит слова Хагелина официальный сайт НХЛ.



В составе победителей дубль оформил лидер бомбардирской гонки Никита Кучеров. По заброшенной шайбе на счету Энтони Чирелли, Виктора Хедмана и Стивена Стэмкоса, набравшего 3 (1+2) очка. У «Вашингтона» голы в активе Ларса Эллера, Карла Хагелина, Ти Джея Оши и Евгения Кузнецова.