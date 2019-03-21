Кожевников: не знаю, кто и что говорил про Цулыгина, я всегда за наших тренеров

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о ходе серии «Автомобилист» — «Салават Юлаев» (1-3).



«Немножко удивлен, что «Салават» уверенно переигрывает «Автомобилист» в серии. Команда у Уфы всегда была хорошая по именам, а сейчас у них ещё и замечательно играет вратарь. Метсола выглядит просто фантастически, благодаря ему «Салават» и показывает такой результат. Молчат лидеры «Автомобилиста»? Они просто забить не могут, всё упирается в Метсолу. Моментов-то достаточно у обеих команд, просто уфимцы реализуют, а у «Автомобилиста» с этим проблемы.



Вообще, в этой паре открытый, смотрибельный хоккей. За ним приятно наблюдать. Это противостояние – украшение полуфиналов конференций. Здесь самые красивые игры в этом розыгрыше.



Не знаю, кто и что говорил про Цулыгина, но я всегда за наших специалистов. У нас в России столько хороших тренеров, а некоторые всё иностранцев берут. Свои всегда дороже. Цулыгин молодец, подготовил команду к плей-офф, настроил ребят. Единственное, мне не понравилось, когда он взял на выезд на Дальний Восток резерв, всё-таки хоккей у нас для болельщиков. Но это сейчас уже не важно. Посмотрим, что у него получится дальше, дай бог, чтобы стабильность была. В этом и есть талант тренера», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.