Александр Фролов не пришёл на похороны Юлии Началовой

Известный российский хоккеист Александр Фролов не пришёл на похороны своей бывшей жены Юлии Началовой, сообщает Cosmopolitan. Другие бывшие мужья Началовой — Евгений Алдонин и Дмитрий Ланской прибыли на траурную церемонию.



Российская певица Юлия Началова умерла на 39-м году жизни. Артистка была доставлена в одну из столичных клиник из-за плохого самочувствия, её состояние оценивалось как тяжёлое. Началову ввели в состояние искусственной комы, она была помещена в реанимацию и подключена к аппарату искусственной вентиляции лёгких.



Отношения Началовой и Фролова длились с 2011 по 2016 год, а после разрыва хоккеист предъявил претензии по поводу выплаченных за половину квартиры денег, но Началова заявила, что не получала их, в результате чего Александр подал заявление в суд.

Бывшая жена Александра Фролова Юлия Началова умерла в возрасте 38 лет