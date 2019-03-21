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Александр Фролов не пришёл на похороны Юлии Началовой

Александр Фролов не пришёл на похороны Юлии Началовой
Хоккей / Прочие

Известный российский хоккеист Александр Фролов не пришёл на похороны своей бывшей жены Юлии Началовой, сообщает Cosmopolitan. Другие бывшие мужья Началовой — Евгений Алдонин и Дмитрий Ланской прибыли на траурную церемонию.

Российская певица Юлия Началова умерла на 39-м году жизни. Артистка была доставлена в одну из столичных клиник из-за плохого самочувствия, её состояние оценивалось как тяжёлое. Началову ввели в состояние искусственной комы, она была помещена в реанимацию и подключена к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Отношения Началовой и Фролова длились с 2011 по 2016 год, а после разрыва хоккеист предъявил претензии по поводу выплаченных за половину квартиры денег, но Началова заявила, что не получала их, в результате чего Александр подал заявление в суд.

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