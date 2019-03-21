Тренер ХИФК: «Кярпят» — лучшая финская команда, даже «Йокерит» ему проиграл бы

Главный тренер финского хоккейного клуба ХИФК Ярно Пиккарайнен оценил силу победителя регулярного чемпионата — команды «Кярпят» из Оулу. В нынешнем сезоне «Кярпят» безоговорочно выиграл чемпионат, победив в 47 матчах из 60 с разницей шайб 207-101 и опередив занявшую второе место «Таппару» на 29 очков.



«У «Кярпята» нет слабых мест. Сейчас это лучшая команда Финляндии. Даже «Йокерит» в плей-офф выиграл бы у них только один или два матча», — приводит слова Пиккарайнена Ilta-Sanomat.



Напомним, что «Йокерит» выступает в Континентальной хоккейной лиге. В розыгрыше Кубка Гагарина—2019 команда из Хельсинки уступила в первом раунде, проиграв московскому «Динамо» (2-4 в серии), за что подверглась серьёзной критике в финских СМИ.

В провале «Йокерита» нашли русский след? Финские СМИ опять нагнетают Проблемы «шутов» совсем из другой области.