Форвард «Авангарда» Денис Зернов пропустит минимум две недели

Как стало известно «Чемпионату», нападающий хоккейного клуба «Авангард» Денис Зернов выбыл минимум на две недели из-за травмы верхней части тела. Хоккеист не поехал с командой на выездной матч в Астану, через две недели его ждёт новая процедура МРТ.



23-летний Зернов в прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги принял участие в 61 встрече, записав на свой счёт 32 (13+19) балла при показателе полезности "+17" и 53 минутах штрафного времени. В среднем хоккеист проводил на площадке около 16 с половиной минут за игру. В семи играх текущего Кубка Гагарина Зернов отметился 6 (3+3) баллами при показателе полезности "+5".



Календарь матчей плей-офф Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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