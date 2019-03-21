Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
СКА — «Локомотив». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

СКА — «Локомотив»: у хозяев отсутствует Дацюк, у гостей — Локтионов и Картаев

СКА — «Локомотив»: у хозяев отсутствует Дацюк, у гостей — Локтионов и Картаев
Хоккей / КХЛ

Стали известны составы петербургского СКА и ярославского «Локомотива» на пятый матч полуфинальной серии плей-офф Западной конференции, сообщает корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова. Подопечные Дмитрия Квартальнова уступают в серии со счётом 1-3. Пятая игра противостояния состоится сегодня, 21 марта, начало встречи — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

У хозяев в составе отсутствует Павел Дацюк, у гостей — Андрей Локтионов и Владислав Картаев. Также впервые в плей-офф отсутствует в заявке «Локомотива» Евгений Коротков.

СКА

Хелльберг (Шестёркин);
Гавриков – Рундблад, Гусев – Прохоркин – Плотников;
Хафизуллин – Белов, Кручинин – Бывальцев – Кетов;
Токранов – Рукавишников, Якупов – Коскиранта – Карпов;
Зуб, Тихонов – Мальцев – Каблуков, Морозов.

«Локомотив»

Коновалов (Салак);
Рафиков – Осипов, Денисенко – Апальков – Санников;
Елесин – Н. Аверин, Юртайкин – Алексеев – Козун;
Черепанов – Мисюль, Беляев – Красковский – Коршков;
Афанасьев, Каюмов – Иванов – Коваленко, Кудрявцев.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент