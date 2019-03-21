СКА — «Локомотив»: у хозяев отсутствует Дацюк, у гостей — Локтионов и Картаев

Стали известны составы петербургского СКА и ярославского «Локомотива» на пятый матч полуфинальной серии плей-офф Западной конференции, сообщает корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова. Подопечные Дмитрия Квартальнова уступают в серии со счётом 1-3. Пятая игра противостояния состоится сегодня, 21 марта, начало встречи — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.



У хозяев в составе отсутствует Павел Дацюк, у гостей — Андрей Локтионов и Владислав Картаев. Также впервые в плей-офф отсутствует в заявке «Локомотива» Евгений Коротков.



СКА



Хелльберг (Шестёркин);

Гавриков – Рундблад, Гусев – Прохоркин – Плотников;

Хафизуллин – Белов, Кручинин – Бывальцев – Кетов;

Токранов – Рукавишников, Якупов – Коскиранта – Карпов;

Зуб, Тихонов – Мальцев – Каблуков, Морозов.



«Локомотив»



Коновалов (Салак);

Рафиков – Осипов, Денисенко – Апальков – Санников;

Елесин – Н. Аверин, Юртайкин – Алексеев – Козун;

Черепанов – Мисюль, Беляев – Красковский – Коршков;

Афанасьев, Каюмов – Иванов – Коваленко, Кудрявцев.